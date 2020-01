DANZA

Premiato dalla critica francese con il Grand prize 2019 come migliore performance di danza, Venezuela è l'ultima creazione del coreografo Ohad Naharin per la compagnia israeliana Batsheva con la colonna sonora di Maxim Waratt, il disegno luci di Avi Yona Bueno e i costumi di Eri Nakamura. Lo spettacolo il cui titolo non propone alcun rimando al paese sudamericano - è concentrato sulla relazione tra l'azione scenica e lo sguardo dello spettatore. È infatti l'occhio di chi guarda a fare la differenza: negli 80 minuti di performance, la stessa coreografia viene rappresentata due volte, con luci differenti e con musiche diverse, mentre i danzatori sono elegantemente avvolti nei costumi total black di Nakamura.

DOPPIA PERFORMANCE

La prima performance è più tranquilla e a tratti malinconica, la seconda più forte e a tratti travolgente; gli spettatori percepiscono ondate di movimento, di corpi che si impongono sulla scena, ora muovendosi in massa, ora restando immobili; l'interpretazione dei danzatori, su temi musicali diversissimi - dal canto gregoriano al rap di The Notorious B.I.G., dalla musica araba ai Rage Against the Machine - fa la differenza e diventa una storia proprio grazie alla capacità di raccontare generata dal movimento dei loro corpi. Quasi a dire che la danza è un momento di condivisione unico e irripetibile, in cui il creatore e i danzatori riescono a portare gli spettatori dentro l'opera per condividerne il significato.

Il carismatico Naharin ha maturato una personale poetica con la Batsheva, proponendo un linguaggio del corpo sempre più specifico e unico, una sorta di corrispondenza corpo-mente istintiva, immediata e dalla forte valenza emozionale. Con Venezuela esplora il dialogo e il conflitto tra il movimento e ciò che questo vuole rappresentare, sviluppando ancora una volta il linguaggio GAGA che mette in primo piano le abilità dei suoi danzatori in una performance fisicamente sorprendente. Bandiere e teli attraversano la scena sollevando interrogativi: tutto però rimane sospeso, volutamente, perché Naharin lascia che ciascuno porti con sé la propria risposta.

CULTURA EBRAICA

Prima dello spettacolo, incontro con la Danza al Ridotto (alle 20) condotto dalla giornalista Francesca Pedroni con un'intervista a Ora Brafman, critico del Jerusalem Post, sulle nuove tendenze della danza contemporanea israeliana, tra le più dinamiche a livello mondiale. Nel pomeriggio, alle 17.30 a Palazzo Trissino, si svolgerà un Focus su danza contemporanea e cultura ebraica, con entrambe le giornaliste, l'assessora vicentina Simona Siotto, l'addetta culturale dell'Ambasciata d'Israele Michèle Seguev e un rappresentante della Comunità ebraica di Venezia.

