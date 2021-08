Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Basterebbe citare un capolavoro come Blade Runner, che numerosi appassionati di cinema di fantascienza considerano di gran lunga superiore a capisaldi come Star Wars o Star Trek, e pari forse solo al suo stesso Alien, per connotare l'importanza di Ridley Scott nel panorama filmico odierno. Al quale ha regalato anche titoli quantomai diversi come l'esordio I duellanti o Thelma & Louise, o ancora numerose serie cui ha dato vita con la sua casa...