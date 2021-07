Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIVENEZIA Che la si chiami Autorità per la laguna, o Magistrato alle acque, ora l'importante é procedere con le nomine per dare forma a questa «piattaforma dove accanto al Governo, troveranno posto anche Comuni e Regione». Passaggio necessario, ma non sufficiente. «Va rilanciata anche la Legge speciale per Venezia, che ha bisogno di un intervento radicale. Mi auguro che i nostri parlamentari si impegnino su questi fronti»....