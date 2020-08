LA RASSEGNA

Un festival di due settimane che si conferma spazio d'incontro privilegiato per la scena emergente delle arti performative a livello internazionale. Si è aperto ieri e proseguirà fino al al 4 settembre a Bassano del Grappa il cartellone B.Motion, la costola contemporanea dell'Operaestate Festival con spettacoli, incontri, residenze, approfondimenti (info www.operaestate.it). Quest'anno la direzione ha deciso di intensificare il sostegno agli artisti italiani e del territorio, mentre in tempo di Covid19 il coinvolgimento e dialogo con la scena internazionale evolvono in uno spazio digitale.

APRE LA DANZA

L'apertura del cartellone è affidata alla Danza (fino al 23 agosto) che muove tra spazi urbani e digitale con 8 titoli in prima nazionale, presentati in un totale di 24 repliche dal vivo, oltre che su Zoom. In Diary of a Move (20/8) la coreografa Masako Matsushita traduce in danza i contenuti di oltre 60 diari in cui altrettanti autori hanno annotato in quarantena un movimento al giorno. In 3 passi (fino al 23/8) le coreografe e danzatrici Marigia Maggipinto, Silvia Gribaudi e Chiara Frigo portano a compimento un gioco che ha coinvolto online oltre 100 partecipanti. E Sara Sguotti in Pleasure on the Chair il mio corpo è ancora mio (21-23/8), inizia un percorso sul tema del piacere del gesto e del movimento i Dance Well dancers, la comunità nata attorno alla pratica di danza per persone con Parkinson. Completano il programma dal vivo le creazioni di Alessandro Sciarroni per CollettivO CineticO, Siro Guglielmi e Rosa Brunello e i Corpi elettrici del collettivo M_I_N_E. Inoltre le coreografe Yasmeen Godder da Israele e Nora Chipaumire da New York presentano live le creazioni Practicing Empathy duets (19-23/8) e Dark Swan (21-23/8), attraverso il lavoro online con artisti under30 del territorio. Tra gli ospiti online Léa Tirabasso, Henrique Furtado & Chiara Taviani, Joy Alpuerto Ritter & Lukas Steltner, Máté Mészáros & Nora Horváth, Alessandro Carboni, Ekin Tunçeli, Masako Matsushita e Julien Carlier.

TEATRO ITALIANO

LIVE B.Motion Teatro (dal 27 al 31 agosto) sarà quasi totalmente in presenza, con novità della scena italiana con Babilonia Teatri con Acqua in Bocca (29/8), Marta Cuscunà con Making of Earthbound (29/8) un dietro le quinte del suo nuovo lavoro teatrale e Marco d'Agostin con Best Regards (28/8). Ci sono poi gli svizzeri Trickster-p in Book is a book is a book (26-28/8) e Campsirago Residenza intitolato Hamlet Private. Indaga l'amore la Piccola Compagnia Dammacco in Spezzato è il cuore della bellezza (28/8), mentre Oyes mette in dialogo i personaggi di Oblomov di Goncarov in Vivere è un'altra cosa (27/8). E poi Scena Verticale, Compagnia Beraldi Casolari, Ferrara Off.

Chiude il ciclo (4-6 settembre) al CSC Garage Nardini di Bassano. In scena sonorità magiche come quelle di Ongon (progetto di Antonio Bertoni con Stefano Pilia e Paolo Mongardi, il 4/9), suite musicali inaspettate come nel progetto di Roberto Fega (5/9), mentre il sax incontra una regia elettroacustica nella performance di Antonio Raia con il compositore Renato Forito (6/9).

Giambattista Marchetto

