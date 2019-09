Bassano Opera Estate, ecco La Regina delle Nevi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIRICAFare innamorare i ragazzi del teatro lirico, non con riadattamenti, ma con opere scritte appositamente per loro. Vuole raggiungere questo obiettivo Rosa Scapin, la direttrice del festival Operaestate, portando in scena a Bassano del Grappa come ultimo spettacolo della stagione 2019 La Regina della Nevi, nella Sala Da Ponte dal 4 al 7 ottobre. E sarà davvero difficile non riuscire ad affascinare e conquistare i più giovani con una magica fiaba musicale come questa, ispirata all'omonima fiaba di Hans Christian Andersen, frutto della...