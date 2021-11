Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKET A1 FEMMINILEIl rientro delle nazionali a Venezia darà ufficialmente il via ai lavori in palestra per la nuova Umana Reyer targata Andrea Mazzon. Cinque le orogranata che hanno partecipato alle qualificazioni per Eurobasket 2023: alle quattro azzurre Martina Bestagno, Sara Madera, Debora Carangelo e Beatrice Attura si aggiunge infatti Gintare Petronyte con la Lituania. Niente impegni invece per Yvonne Anderson, che ha saltato questa...