VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA Un nuovo appoggio alla corsa di Baretta arriva dal comitato di Azione del Comune di Venezia. Il partito dell'ex ministro Carlo Calenda ha da poco annunciato a essere pronto a entrare in scena nella politica locale e a Venezia ha scelto di stare dalla parte di Pier Paolo Baretta.

CALENDA CON BARETTA

Calenda, ex uomo di Confindustria, non ha esitato a schierarsi contro Brugnaro per sostenere invece la candidatura dell'ex compagno di governo che ha lavorato con lui nell'esecutivo di Matteo Renzi. La decisione è stata annunciata ieri dal comitato veneziano del partito con una nota in cui si spiegano le ragioni: «A Venezia, il civico, indipendente Brugnaro - spiega in una nota Azione - ha presto tolta la maschera e palesato il volto populista che l'ha distinto in questi cinque anni. Non è un caso, infatti, che egli sia sostenuto anche da alleati che vanno dai sovranisti a forze retrograde in tema di diritti civili. Ma non è con gli slogan, i tweet, i selfie e le boutade propagandistiche che si risolvono i big problems». Nel rilanciare i temi di ambiente, lavoro, sicurezza e salute, Azione Venezia ribadisce di nascere come alternativa ai populisti: «Baretta è l'unica persona nel panorama politico veneziano che può garantire una sintesi efficace ed efficiente all'interno dell'ampia coalizione di centrosinistra che lo sostiene. Venezia di terra e di mare può essere migliore di quella lasciataci da Brugnaro».

BOTTA E RISPOSTA

Nel frattempo prosegue il botta e risposta di Baretta con la Lega. L'accusa di bearsi di aver sistemato qualche ponte è per Baretta, sottosegretario al Mef, un'ammissione e l'occasione per rigirare la stilettata al suo avversario: «È un buon inizio. Finalmente, dopo tante bugie, si riconosce che i soldi per Venezia sono arrivati. E visto che in questi giorni il sindaco uscente inaugura ponti e strade, Bazzaro fa bene a ricordargli da dove arrivano i soldi».

Secondo il deputato della Lega in realtà i soldi stanziati col decreto Rilancio sono poca cosa e annunci da campagna elettorale: «Prima bocciano l'emendamento per la legge speciale, adesso il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra e i suoi compagni di partito pensano davvero di aver messo in salvo definitivamente la città lagunare con i pochi soldi stanziati per interventi al trasporto pubblico locale, strade, ponti, calli e non molto di più».

«Esatto ribatte Baretta - Proprio per questo nei 5 anni scorsi, anche con il mio personale contributo, a Venezia è arrivato quasi un miliardo e mezzo proprio per la manutenzione e la cura della città e del territorio, risorse che dopo anni sono state destinate a tutti i Comuni che si affacciano sulla gronda lagunare».

SCONTRO SUI SOLDI

E ricorda anche i fondi per l'acqua alta di novembre. «Se in queste settimane continua il candidato sindaco il Comune rimborsa i danneggiati lo fa con i 206 milioni stanziati dal governo. Così come per gli interventi a Forte Marghera, la manutenzione dei canali, la realizzazione delle piste ciclabili. Tutte opere che dimostrano semmai quanto ritardo si è accumulato in questi anni e che stanno diventando propaganda elettorale per i fucsia, nemmeno per la Lega». «Capisco, quindi, che Bazzaro sia infastidito - conclude Baretta -, ma ha sbagliato la mira. Anche per il futuro Venezia avrà la necessità di risorse. E tante. Ora l'importante è utilizzare bene quelle che ci arriveranno dall'Europa».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA