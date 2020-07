VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA Residenzialità ed edilizia pubblica al primo posto, seguite da un'attenzione alle realtà associative del territorio. Sono questi i punti cardini del programma del candidato sindaco di centrosinistra Pier Paolo Baretta, già sottosegretario Mef, che in questi giorni continua il tour per la città in ascolto di cittadini e associazioni per conoscere in modo più approfondito le problematiche di ciascuna zona e definire meglio i temi del programma.

Dopo la visita di martedì al Lido, ieri è tornato alla Giudecca, territorio dove i problemi della residenzialità e dell'associazionismo sono moto sentiti. Durante il giro di ricognizione il candidato sindaco, accompagnato dal segretario del circolo Pd della Giudecca Giorgio Isotti, il segretario metropolitano del Psi e della sezione giudecchina Luigi Giordani e Giorgio Suppiej della lista civica Idea Comune che lo supporta, ha visitato il quartiere degradato delle cosiddette casette Ater, dietro la Fondamenta delle Convertite. Di 150 case attualmente una quarantina non sono assegnate e metà di queste risultano occupate abusivamente. Baretta inoltre è stato anche a Campo Marte, dove del complesso residenziale progettato nell'89 finora sono state realizzate 19 case e il cantiere per realizzare altri 19 appartamenti ripartito 8 anni fa è di nuovo bloccato. Moltissimi sono dunque gli alloggi pubblici sfitti e abbandonati da ristrutturare e recuperare in cui Baretta vuole riportare i residenti sfruttando l'Ecobonus:

RESIDENZIALITÀ

La risposta c'è, il patrimonio pubblico è ricco e robusto. Si tratta di valorizzare, risistemare e rimettere in un mercato calmierato gli appartamenti di possesso del Comune o dell'Ater. Utilizzando l'Ecobonus che rimborsa il 110% si favorirà la residenzialità di giovani coppie, anziani e studenti dice, spiegando che verrebbe così anche superata la proposta iniziale di affidare la ristrutturazione agli assegnatari al posto del pagamento dell'affitto.

Se il Comune dà il buon esempio poi si potranno stimolare anche i privati ad investire sulla residenzialità continua Baretta, che ha poi visitato anche l'ex cantiere navale Lucchese, esempio di sostenibilità cantieristica riqualificato dal Consorzio Venezia Sviluppo, e il complesso dei Ss. Cosma e Damiano destinato alle realtà artigianali. Inoltre ha incontrato le associazioni e realtà culturali, di volontariato e sportive che lamentano mancanza di spazi e di ascolto, visto che tutto è stato centralizzato e non sanno con chi interfacciarsi.

La soluzione per Baretta è allora il ripristino di un assessorato alla cultura e il ritorno al decentramento dando poteri alla municipalità: Bisogna creare una Casa delle Associazioni per ogni municipalità e quartiere più importante con la messa a disposizione da parte del Comune di spazi pubblici con tanto di protocollo di gestione spiega. Poi accenna anche al problema delle grandi navi che coinvolge la Giudecca: Il loro destino è fuori Venezia ma per trovare la soluzione migliore per la salvaguardia degli equilibri lagunari bisognerà comparare tutti i progetti esistenti.

Francesca Catalano

