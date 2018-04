Barene liberate da quintali di rifiuti abbandonati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEMESTRE Quintali di rifiuti di plastica raccolti in poche ore lungo il tratto di barena compreso tra il parco di San Giuliano e il porticciolo di Passo Campalto. È il risultato dell'iniziativa Liberiamo dai rifiuti le barene di Campalto, organizzata nella mattinata di ieri dal Movimento 5 Stelle, con la collaborazione dell'associazione Grilli Venezia, che ha visto all'opera molti volontari del Movimento, ma anche semplici cittadini che non hanno voluto far mancare il loro apporto. Un'operazione di sensibilizzazione per richiamare...