Bardolino, bar a cielo aperto Tapas e paella a Zugliano

IN RIVA AL GARDADomani, martedì, va in scena Food, wine, music and fun, serata di degustazioni e divertimento in riva al Lago di Garda sul lungolago Cornicello di Bardolino che si trasformerà in un bar a cielo aperto, dove si potranno degustare i vini veronesi e i piatti tipici della tradizione accompagnati da buona musica. Con biglietti in prevendita a prezzo scontato (30 euro) su www.eventbrite.it e disponibili fino ad esaurimento posti (biglietto intero, in loco, 35 euro). Il ticket di ingresso comprende ben 6 degustazioni di vini e cibo...