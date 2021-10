Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Barcolana si vive anche con i piedi ben piantati a terra. Sono diversi gli eventi già partiti nei giorni scorsi e quelli che stanno per prendere il via sulla terraferma. Fino al 10 ottobre si potrà visitare al Museo Carà di Muggia Vita con mare, un'inedita mostra organizzata dalla Fondazione CRTrieste che ha scelto tra i propri archivi le opere d'arte che raccontano e parlano di mare. Immancabile, anche per questa edizione, Villaggio...