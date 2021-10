Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Barcolana non solo mare, ma anche cultura. Ha già preso il via, in Porto Vecchio, la terza edizione di Un mare di racconti, un invito al viaggio fatto di libri e parole. Gli appuntamenti per oggi sono con Ketty Rouf, scrittrice francese nata a Trieste e Valentina della Seta, anche lei al debutto narrativo. Un secondo appuntamento è quello con l'avvocato e scrittore sloveno, Dino Bauk che mette in scena una serie di giovani personaggi che...