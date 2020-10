Barcolana non è solo il giorno della grande regata, ma un day by day che soddisfa curiosità di tutti i tipi. Già nella prima settimana di ottobre il calendario è stato ricco di proposte. Il 1 ottobre, dalla partenza della Genova-Trieste Regatta 2020 offshore E-Sailing race, una regata che unisce il Salone Nautico di Genova e la Barcolana di Trieste, alla terza tappa del circuito europeo Melges 24. Il circuito ha visto iscritti una ventina di agguerriti equipaggi del celebre monotipo che, una volta giunti a Trieste per la tappa europea, hanno partecipato a una serie di eventi a loro dedicati.

Per gli amanti della cultura è stata inaugurata il 2 ottobre e visitabile per tutta la durata di Barcolana52 Il mare-la nostra vita, la mostra che propone i frammenti della vita della famiglia di pescatori dei Caharija, una famiglia slovena di Aurisina, in provincia di Trieste, chiamata ancora oggi Babevi. La mostra è accessibile a diverse tipologie di visitatori, che potranno scoprire il territorio carsico attraverso i suoni, gli odori e il tatto. Particolare caratteristica di questa mostra è la sua accessibilità virtuale, tra cui la visita virtuale al Museo della Pesca del Litorale Triestino.

Altra mostra dedicata al mare è Plastic Ocene - l'antropizzazione del mare nella Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste. Realizzata dall'artista e guida snorkeling Wwf Elisabetta Milan, la mostra fa parte del progetto Racconti di Plastica dell'Associazione Anthropoi XXI con l'obiettivo di divulgare l'impatto delle plastiche nei nostri mari e i relativi rischi.

Barcolana pensa anche ai più piccoli con una serie di laboratori per i bambini che, attraverso il gioco, insegnano il rispetto per il mare e per gli animali che lo popolano. Agli amanti della letteratura sono dedicati gli appuntamenti Un mare di racconti, libri presentati dagli autori stessi, tra cui Marco Risi, figlio del grande regista Dino Risi e regista lui stesso.

Nel capoluogo giuliano nemmeno l'estate è ancora passata del con Trieste estate d'autunno in Barcolana, gli appuntamenti con la musica per tutti i gusti, dalle più belle composizioni scritte per il cinema da Morricone, Gardel, Rota, Piazzolla, Piovani, interpretate dall'orchestra Busoni agli Alma Swing, la band di riferimento dello hot jazz di tradizione europea fino a Cyborg Zero, il membro fondatore dei The Cyborgs, la band che ha aperto i concerti di Springsteen e Deep Purple. Cyborg Zero ha da poco scoperto Mr. G, un essere robotico generato con il solo scopo di suonare.

Barcolana si declina anche nell'attenzione per il sociale con una serie di eventi per l'integrazione sociale attraverso lo sport come il Trofeo fuori vento e quello Arpege per Calicanto. E per chi volesse unire l'utile al dilettevole c'è Barcolana job restart, gli eventi dedicati al mondo del lavoro, alla consulenza per presentare un curriculum vitae di tutto rispetto o per costruire un progetto professionale di successo.

Nelle giornate clou della manifestazione c'è spazio, naturalmente, anche per i peccati di gola con le degustazioni guidate dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre l'appuntamento è con Insieme per il mare e l'ambiente, la nuova proposta di Arpa Fvg pensata per parlare con un ampio pubblico di mare, di ambiente e di tutto quello che vi ruoto attorno.

Si arriva così al week-end di Barcolana52. La giornata di venerdì sarà scandita da due regate: Armatori della Lega Navale Italiana e classi monotipo. Arriviamo alla vigilia con la spettacolare regata by night dove il segnale di partenza vede riaprire l'antica faida tra gli equipaggi delle classi monotipo Ufo 28 e Meteor, e da quest'anno anche Melges 24: una regata che diventa spettacolo a pochi passi da terra, nel Bacino San Giusto. Alle 17 in Piazza Verdi, invece, le danze corali della comunità greca.

Ed eccolo l'evento più atteso. Domenica 11 alle 10.30 lo spettacolo unico al mondo, la Barcolana. Un magico mix di competizione agonistica e festa pop della vela e, alla partenza un colpo d'occhio indimenticabile: barche a vela portate dai timonieri che animano i circuiti mondiali della vela, dai regatanti per passione e dai croceristi, tutti stregati da un evento a cui ogni uomo di mare, almeno una volta, deve partecipare. In questo complicato anno, in cui molte regate sono state annullate, Barcolana vuole essere un forte inno all'amore per la vela.

