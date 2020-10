AMBIENTE

TRIESTE La vita di oltre 3 miliardi di persone nel pianeta dipende direttamente dal mare. La salvaguardia dei mari, attraverso la creazione di un'economia blu sostenibile, è un obiettivo che può essere raggiunto con l'alleanza fra tutti. Non a caso infatti la 52ma edizione della Barcolana, la manifestazione che a Trieste avrà il suo clou con la regata di domenica, si fonda sul claim Together che esprime al meglio la volontà di ritrovarsi per regatare, rispettando l'ambiente e il mare.

Si inserisce in questo filone anche la presenza congiunta di One Ocean Foundation - fondazione che opera a livello internazionale con istituzioni, aziende e privati a favore della salvaguardia degli oceani - e AcegasApsAmga e Gruppo Hera che saranno presenti con uno stand all'interno del villaggio in Piazza Unità d'Italia.

One Ocean Foundation e Gruppo Hera promuoveranno la Charta Smeralda, un codice etico, basato su 10 capisaldi, che definisce gli ambiti d'intervento più concreti e urgenti: sia le aziende che i privati possono sottoscriverla, impegnandosi in questo modo a proteggere il mare, riducendo il più possibile l'impatto ambientale causato dalle attività professionali, sportive o ricreative, riducendo i rischi per l'ecosistema marino e costiero.

Per AcegasApsAmga, insieme al Gruppo Hera, sarà inoltre l'occasione di presentare le tante iniziative messe in campo a favore della tutela del mare, come l'uso dell'acqua di rete per diminuire il consumo di bottiglie di plastica, l'importanza di una corretta raccolta differenziata per avviare a recupero i rifiuti raccolti, il supporto ad iniziative e associazioni locali per la pulizia dei fondali marini e delle coste. In linea con le norme anti-Covid, AcegasApsAmga ha organizzato un servizio di raccolta differenziata su misura per gli espositori del Villaggio.

