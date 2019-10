BARCOLANA 51

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Conto alla rovescia per la 51esima edizione della Barcolana, la regata velica internazionale che domenica 13 ottobre tingerà di bianco le acque del Golfo di Trieste. Le iscrizioni sono destinate a superare quota mille e manca ancora una settimana al grande evento in mare.A scaldare i motori sono i team che correranno quel giorno per conquistare la vittoria: Tempus Fugit ha presentato il progetto con Mitja Kosmina timoniere, Enrico Zennaro co-skipper e tattico, Ludde Ingvall co-skipper. Il team correrà sullo scafo classificatosi secondo nella...