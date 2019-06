Barchino impazzito per la velocità, il marinaio «Non mi sento un eroe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDO«Abbiamo visto la barca inclinarsi verso sinistra e due persone cadere in acqua. Mi sono tuffato per cercare di recuperare le due persone che erano in acqua. Ma non sono un eroe: ho fatto semplicemente il mio dovere e quello che avrebbe fatto chiunque al mio posto». Questo il racconto di Andrea Favaro, il marinaio della società Terminal Fusina che ha recuperato, con la collaborazione dell'altro membro dell'equipaggio Alberto Nardini al comando dell'imbarcazione, le due persone cadute in acqua, giovedì pomeriggio in Bocca di porto a...