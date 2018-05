Barca dei pompieri impazzita: 2 feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROVENEZIA Un motoscafo dei vigili del fuoco impazzito va a sbattere contro una lancia della Procura della Repubblica e in due vanno in ospedale. Ieri mattina, nel rio di Ca' Foscari, a causa di un guasto tecnico una barca dei pompieri è schizzata fuori dalla cavana del comando a Dorsoduro, centrando un'imbarcazione della Procura, rompendo con la prua il finestrino e ferendo un uomo di 62 anni. Si tratta di un pilota, un dipendente della Procura che in quel momento non era in servizio, ma si trovava nella cabina dell'imbarcazione...