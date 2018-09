Barca affondata in Rio di Sant'Anna Ma è per le riprese del film Spideman 2

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINANZAIl nome in codice è Bosco, ma in realtà si tratta di Spiderman 2 - Far from home. Il film che sarà girato a Venezia tra il 27 settembre e il 9 ottobre ha una spia ed è l'ordinanza numero 556 del Comune. Il provvedimento svela infatti alcuni particolari su dove sarà girato il nuovo film della saga del supereroe mascherato e anticipa anche qualche indiscrezione su aspetti inerenti alla trama, come pontili di scena, gondole affondate e droni per le riprese aeree. La troupe del blockbuster americano inizierà ad operare al Crappy...