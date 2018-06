Barbiero: «Speravo meglio ma io sono una guerriera»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARTELLAGO Delusione sì, voglia di mollare assolutamente no. Anche se la sindaca uscente Monica Barbiero sostiene di «non essere delusa dal risultato», quando domenica notte hanno iniziato inviarle per whatsapp i dati dei vari seggi, le sue espressioni, fuori dall'ufficio anagrafe del municipio dove camminava nervosamente, erano eloquenti. Di andare al secondo turno con Saccarola lo aveva messo in conto, ma pensava di partire in vantaggio o perlomeno non sette punti sotto: non si aspettava che il suo sfidante prendesse così tanto non solo...