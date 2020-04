«Con Thierry Fremaux il discorso è ancora aperto e c'è la concreta volontà di entrambi di fare qualcosa, siamo insomma disponibili a tutte le soluzioni». Alberto Barbera (nella foto), direttore della Mostra del cinema di Venezia non esclude «la possibilità di una reale collaborazione con il Festival di Cannes». Ma il presidente della Biennale Roberto Ciccutto non aveva detto no? Barbera smorza, dice che il nucleo del discorso del presidente voleva «riaffermare la centralità dell'esperienza dal vivo della Biennale contro chi critica questi grandi eventi che spostano tante persone».

Il progetto cui sta lavorando Barbera è per una edizione «sperimentale» della Mostra del cinema: «Ci sarà sicuramente l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale. Si dovrà poi per forza di cose ridurre il numero di accesso in sala degli spettatori e probabilmente anche il numero stesso degli accreditati. È evidente che poi molti film, soprattutto stranieri, non verranno accompagnati dai talent che non se la sentiranno o saranno impossibilitati a venire. In questo caso si potranno prevedere conferenze stampa on line». I giornalisti non presenti potranno seguire le proiezioni «su piattaforme sicure. E questo varrà anche per una parte degli spettatori». E il red carpet? Barbera dice che ci sarà.

