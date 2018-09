Barbarella 50 anni di splendore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOCorpetti rigidi come armature. Miniabiti argentati o dai riflessi metallici. Applicazioni di paillettes, plastica, plexiglass. Effetti vedo-non-vedo, tra trasparenze e piccole aperture studiate per sorprendere l'occhio. E ancora, tagli squadrati, minimali, netti. Scultorei. Soprattutto, fantascientifici. Barbarella, film di Roger Vadim con una iper-sexy Jane Fonda, compie cinquant'anni (la prima si è tenuta a New York l'11 ottobre 1968) ma la sua moda sembra non sentirli. Fu Paco Rabanne, firmando i costumi dell'attrice, a...