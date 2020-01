Banda del tombino, doppia spaccata

RAID NOTTURNO

MESTRE Due colpi fotocopia nella notte fra sabato e domenica in città. Due colpi che potrebbero avere un'unica firma: ovvero la banda del tombino. Anche se la polizia non esclude che ad agire in modalità mordi e fuggi possa essere anche un ladro solitario seriale.

Nel mirino due attività commerciali che hanno visto andare in frantumi le loro vetrate, demolite dal lancio appunto di un tombino trovato in zona e poi lasciato sul posto dopo la fuga. Partiamo dal civico 16 di via Paruta a Mestre. È l'indirizzo della Copycartotecnica che ha patito il promo raid notturno: una volta entrati i malviventi hanno arraffato il fondo cassa che ammonterebbe a poco più di trenta euro. Un bottino decisamente misero. E potrebbe essere proprio questa circostanza ad avere spinto i soliti ignoti a tentare di nuovo la sorte, spostandosi di pochi chilometri. Ed ecco che a cedere sotto il colpo secco del getto de tombino è una delle pareti di vetro della pizzeria Aladino di viale San Marco. E qui il danno, oltre a quello agli infissi, è stato di cerrto più ingente. Ancora una volta i delinquenti hanno puntato dritto ai contanti del registratore, razziando circa duecento euro. Non paghi hanno portato con sé anche un pc portatile e alcune bottiglie di vino, chissà forse per brindare al successo dell'operazione. In entrambi i casi i primi a intervenire sono stati gli agenti delle Volanti, allertati dalla centrale operativa della questura. Le indagini sono in corso e possibili spunti investigativi potrebbero arrivare dalle immagine registrate da impianti di videosorveglianza installati in zona.

Dai sopralluoghi di prassi non sarebbero emersi indizi utili a identificare gli autori dei furti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA