Banche italiane in movimento sul dividendo, dopo il parziale allentamento del veto da parte della Bce. Ieri c'era in calendario un cda di Bper, che ha fatto una valutazione sulle recenti raccomandazioni, senza maturare alcun orientamento. Per oggi è convocato un cda straordinario di Intesa Sanpaolo, anch'esso da remoto come per Modena che dovrebbe invece fare un'apertura rinviando la decisione al prossimo anno.

La situazione per Ca' de Sass è diversa dalle altre banche. Come ha più volte ripetuto l'ad Carlo Messina, in considerazione della solidità patrimoniale e della redditività, non appena possibile l'istituto tornerà a remunerare gli azionisti. Nel primo Piano 2014-2017, Messina ha erogato un monte dividendi di 10 miliardi. Relativamente all'esercizio 2018 ne ha erogati per 3,4 miliardi. Poi è arrivato lo stop della Bce, pur avendo maturato nel 2019 profitti per 4,2 miliardi, parte dei quali messi a riserva. E nei primi nove mesi del 2020, il risultato al netto del goodwill procurato dall'acquisizione di Ubi si è attestato a 3,1 miliardi. Messina vuol prendere la palla al balzo e intende allinearsi prontamente alle indicazioni della Vigilanza europea che ne consente la distribuzione fino a un massimo del 15% della somma degli utili 2019-2020. Una iniziativa consentita solo a poche banche, quelle con più solidità patrimoniale. Al cda odierno il banchiere dovrebbe svolgere una valutazione delle raccomandazioni di Francoforte, esplicitata due giorni fa da Andrea Enria davanti ai banchieri italiani radunati, in video, nel consiglio Abi. «Considerando la riduzione parziale dei rischi macroeconomici al ribasso e il leggero miglioramento delle prospettive di ripresa - ha detto il premier di vigilanza europeo - da parte nostra non ci sarebbero obiezioni rispetto a una prudente distribuzione delle cedole». È l'apertura che Messina attendeva da tempo per dare una risposta concreta agli azionisti, in particolare alle Fondazioni che dalle cedole traggono linfa vitale per i territori. E al cda odierno, senza arrivare ad alcuna delibera perché prematura, Messina potrebbe proporre l'ipotedi di una distribuzione fino al 15% degli utili 2019-2020 (circa 8 miliardi), quindi 1,2 miliardi. La prossima settimana sarà il cda di Unicredit a fare il punto sul tema.

