FINANZA D'IMPRESA

VENEZIA (m.cr.) Da Banca Finint 100 milioni per sostenere la crescita delle piccole e medie imprese del Nordest. Firmati anche due accordi con Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia Rovigo per consentire alle aziende associate di accedere ai finanziamenti per supportare i loro investimenti.

L'istituto di Conegliano (Treviso) controllato e presieduto da Enrico Marchi vuole supportare le Pmi trivenete nella complessa fase di ripresa delle attività conseguente all'emergenza Covid-19. Il plafond mette a disposizione delle aziende del Triveneto finanziamenti, anche grazie alla garanzia offerta dal Fondo Centrale, per investimenti finalizzati alla crescita, all'innovazione e al rafforzamento sui mercati o per dare un nuovo slancio ad aziende ad alto potenziale di sviluppo che necessitano di liquidità per supportare la ripartenza post emergenza.

CONDIZIONI

Proprio nell'ottica di creare una sinergia sempre più forte per sostenere il sistema industriale territoriale, Banca Finint ha inoltre siglato con Assindustria Venetocentro e con Confindustria Venezia Rovigo due accordi. Alle imprese potranno essere erogati finanziamenti chirografari a condizioni competitive che vanno da un importo minimo di 100.000 euro a un massimo di 1,3 milioni: la durata del finanziamento può variare a seconda della finalità (investimento o liquidità). «Banca Finint è da sempre attenta alle esigenze delle imprese del territorio commenta Enrico Marchi, presidente di Banca Finint. Sin dalla sua nascita, la nostra missione è di essere una banca di investimenti radicata sul territorio e al servizio dello sviluppo del Nordest e delle sue aziende. La crisi economica causata dalla pandemia da coronavirus ha toccato inevitabilmente anche il nostro territorio, mettendo le aziende di fronte a grandi incertezze ma anche a nuove sfide e opportunità. E proprio in questa prospettiva si inserisce il nuovo plafond rivolto alle imprese eccellenti del Nordest che intendono sostenere il proprio percorso di sviluppo con investimenti in tecnologie, innovazione e beni mobili o che vogliono rafforzare il proprio posizionamento. Le crisi nascondono sempre delle nuove opportunità».

