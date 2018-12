Balletto del Caucaso al Comunale di Vicenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'anno nuovo inizia a Teatro come di consuetudine con le danze folkloristiche dei vari Paesi; per il 2019 la tradizione farà tappa ai confine tra l'Asia e l'Europa, con l'originale spettacolo Caucasian Passion in programma martedì 1° gennaio alle ore 17.00, presentato dal Balletto Statale Russo Lezginka. Si tratta di uno show molto ricco di animazione, virtuosismi e intensa interpretazione, uno spettacolo che ha girato il mondo, suscitando ovunque grandi successi. La compagnia, formata da oltre 30 elementi, propone un genere di danza...