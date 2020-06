LA RASSEGNA

Un'estate di concerti e teatro al Castello di Villafranca. È il programma della rassegna Villafranca non si arrende che sostituisce il tradizionale festival in questo periodo con le limitazioni imposte dall'emergenza Covid e il conseguente blocco, quasi totale, della musica dal vivo e di tanti spettacoli. Ma Villafranca di Verona, appunto, non si arrende e nel suo Castello, dal 13 al 25 luglio, si alterneranno sul palco artisti di fama nazionale come Antonio Rezza, Morgan, Neri Marcorè, Daniele Silvestri, Giò Evan e Natalino Balasso che per l'occasione proporrà il suo spettacolo Velodimaja, un monologo teatrale da lui scritto e interpretato per la prima volta al Teatro Goldoni di Venezia nel 2014.

Il cartellone è stato presentato proprio nel Castello Scaligero di Villafranca e offre una proposta musicale e culturale in sicurezza, nel rispetto dell'attuale normativa, proprio grazie alla possibilità di avere accessi contingentati e controllati e ampi spazi nel grande cortile del castello. «Con questa manifestazione, che per ora conta sei spettacoli, Villafranca vuole dire che non si ferma, non si arrende al Covid-19, ma vuole tendere la mano alla filiera dello spettacolo nel nome di una ripartenza - ha detto il sindaco del Comune veronese Roberto Luca Dall'Oca - Tutti gli eventi rispetteranno le normative e le prescrizioni indicate dalle linee guida emanate per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19, come il distanziamento e l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree».

IL CARTELLONE

In pochissimo tempo è stata quindi elaborata una programmazione che va a sfidare quest'emergenza: il primo spettacolo sarà in scena il 13 luglio con Fratto X di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Si tratta quindi di una sfida, perché i festival come questo vengono organizzati con mesi di anticipo per poi promuoverli nel tempo. Quindi si confida sulla voglia degli spettatori a tornare a vedere spettacoli dal vivo e sui nomi degli artisti di fama nazionale.

L'impatto visivo che il pubblico avrà, sarà molto simile a quello degli anni precedenti, quindi ecco il grande palco che dominerà il prato del Castello. La diversità riguarderà il pubblico che non potrà accedere liberamente, ma dovrà seguire le indicazioni e dovrà vedere lo spettacolo seduto, distanziati uno dall'altro di un metro. Dopo l'avvio del 13 luglio, il festival prosegue il 14 luglio con Morgan che metterà in scena le sue musiche in Morgan a colori, seguiranno il 16 luglio Neri Marcorè in Le mie canzoni altrui, il 18 luglio Daniele Silvestri in La cosa giusta tour, il 24 luglio Giò Evan in Albero Maestro tour per chiudere il 25 luglio con Natalino Balasso in Velodimaya. Tutto gli spettacoli inizieranno alle 21,15.

Massimo Rossignati

