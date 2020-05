Non credo possano esserci onore né emozione più grandi dell'essere chiamato dal Papa ad accompagnare, con le sue note e le sue parole, una notte così importante come quella nella quale due epoche si passano il testimone cambiavano anno, secolo e, addirittura, millennio e al di là della quale, si apre un evento così ricco di significati per la cristianità come un Anno Santo. Viviamo in un tempo nel quale i superlativi si sprecano. Ogni evento diventa unico, straordinario, irripetibile, indimenticabile.

Il concerto con il quale, la notte del 31 dicembre 1999, una Piazza San Pietro, piena all'inverosimile, attese assieme a quello che sarebbe diventato san Giovanni Paolo II lo scoccare della mezzanotte, unico, straordinario, irripetibile e indimenticabile lo fu davvero. Letteralmente. Per il mondo, naturalmente. E anche per me. Sia sul piano artistico era la prima volta che piazza San Pietro ospitava un concerto di musica popolare; sia sul piano personale, per gli incontri, le emozioni e le riflessioni che avevano accompagnato quella vigilia. Ma anche per la vivificante illusione di aver cantato una serenata al Papa.

Sono un semplice cristiano. E un cristiano semplice. Un'anima con più dubbi che certezze; una coscienza nella quale si affollano più domande che risposte. L'incontro con Papa Wojtya, però, fu uno di quei rarissimi incontri che riescono a far cambiare l'equilibrio tra i piatti della bilancia dell'interiorità. Stringendogli le mani, infatti, avevi la sensazione che se, fino a quel momento, la tua fede era stata figlia della speranza, lentamente la speranza cominciava a diventare figlia della fede. Una fede che il calore di quella stretta aveva il potere di tirare fuori, chiarire e rinvigorire, come per una sorta di proprietà transitiva del credere.

Di lui colpiva soprattutto la solidità. Solidità di sguardo, di postura, di portamento, di voce. Guardandolo, lo sentivi. E sentendolo, provavi l'istinto di fidarti di ciò che sentivi e, dunque, di affidarti alla persona che incarnava quel sentire. Dopotutto, se un uomo come quello aveva fede, chi eri tu per non credere o, almeno, non riflettere sul valore e sulla forza di quella fede? Mentre parlava, mi chiedevo quale delle due forze avesse forgiato l'altra: la fede o l'uomo? Era stata la vicenda umana in un momento storico tutt'altro che facile per il Paese dal quale proveniva a temprare la fede o la fede a temprare l'uomo e a rendere la sua vicenda così esemplare? Chi aveva reso incrollabile chi?

Ricordo la sera della sua elezione, quando dopo che l'insolita pronuncia del suo cognome, per un istante aveva fatto pensare alla piazza che si trattasse di un Papa di origini africane arrivò quel se mi sbalio, mi corrigerete che lo rese, istantaneamente, umano. Vivevamo gli anni di piombo; anni segnati, in particolare, dal destino di personalità dolorose come Paolo vi e Aldo Moro, e quel sorriso ebbe il potere di cambiare intonazione al tempo, come un vento che spazza via le nubi e restituisce il cielo a sé stesso. Col tempo, Roma e il mondo impararono che quel se (mi sbalio) era un se bello grande. Non tanto per l'infallibilità dogmatica, quanto per la lucidità nel vedere e la determinazione nel fare di quell'uomo, il cui contributo si sarebbe rivelato determinante nell'orientare il corso della Storia, verso libertà, democrazia e umanità.

Claudio Baglioni

