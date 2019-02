Baglioni, dirottatore all'Ariston

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VIGILIAL'italianissimo Sanremo baglioniano, qualcuno ha provato a bollarlo come sovranista (e c'è già chi ha apprezzato come Giorgia Meloni), quasi un riscatto rispetto alle frizioni col governo sul fronte migranti, è stato battezzato ieri sera dal direttore artistico-factotum (non ha lesinato consigli anche come architetto) da Fabio Fazio, ovvero nella tana del lupo, il talk inviso alla maggioranza che governa. Ma, se il clima scelto dal divo Claudio è quello armonico dell'intervista a Che tempo che fa, dove c'è stato spazio solo per...