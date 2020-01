Badia Polesine nell'orbita dello Stabile del Veneto

L'ACCORDO

Il Teatro Stabile del Veneto dà vita a una collaborazione per la rinascita del Sociale di Badia Polesine. Ieri nella sala consiliare del Comune in provincia di Rovigo, il presidente Giampiero Beltotto ha firmato il protocollo d'intesa con la neonata associazione per il Teatro Sociale Eugenio Balzan. Si tratta di un progetto dedicato al teatro locale, una bomboniera da poco più di 200 posti, soprannominata piccola Fenice, risalente agli inizi dell'800 e in attesa da quasi un decennio di un definitivo decollo dopo una laboriosa opera di restauro.

IL FUTURO

Per dare avvio alla stagione teatrale si è pensato a una proposta di spettacoli di prosa, danza, eventi musicali e approfondimenti letterari che inizieranno a febbraio e si concluderanno ad aprile. Il calendario sarà svelato a breve, ma alcuni appuntamenti culturali sono stati anticipati al momento della presentazione. «La firma della convenzione con Badia Polesine è per noi un importante passo verso un progetto culturale, coinvolgente e inclusivo che guarda a una vasta area metropolitana ha affermato Giampiero Beltotto . Lo Stabile del Veneto è l'unico ente di progettazione e produzione teatrale della nostra regione e, in linea con quanto indicato dalla legge regionale che sostiene l'aggregazione tra gli attori del mondo culturale veneto, tra gli intenti c'è quello di metterci al servizio, sviluppando opportunità di collaborazione con le amministrazioni comunali più attive e qualificate, come Badia Polesine, offrendo le nostre competenze e i nostri spettacoli. Il passaggio successivo sarà quello di lavorare sul territorio sempre più accompagnati dagli altri soggetti del sistema teatrale veneto. Entro pochissimo cercheremo di allargare la presenza agli amici di Arteven, così da spazzare via l'idea che il Teatro Stabile abbia caratteristiche invasive o voglia monopolizzare le piazze».

«C'è grande soddisfazione per l'accordo raggiunto con lo Stabile del Veneto da parte dell'associazione a cui è stato affidato il nostro meraviglioso teatro intitolato ad Eugenio Balzan ha commentato il sindaco di Badia, Giovanni Rossi . Siamo di fronte a un importante esempio di collaborazione nella gestione del patrimonio culturale veneto. Ringrazio il presidente Beltotto per la disponibilità e per l'impegno che ha profuso nell'aiutarci a presentare una stagione teatrale a Badia Polesine, così da rendere fruibile il teatro alla comunità.

FENICE POLESANA

Con questa iniziativa si chiude un circolo virtuoso iniziato con la ristrutturazione della nostra piccola Fenice grazie al sostegno di Regione, Fondazione Cariparo e ditta Rpm, e concluso con la collaborazione con lo Stabile del Veneto». «Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto e ci impegniamo a operare in sinergia artistica con il Teatro Stabile Veneto per l'intera stagione anno 2020, ha quindi aggiunto Dino Bonfante, numero uno dell'associazione Teatro Sociale Eugenio Balzan, unitamente al Sovrintendente Massimo Santaniello.

