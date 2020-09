Dopo il successo della Stagione sul sofà, il palinsesto digitale che nei mesi di chiusura delle sale teatrali ha intrattenuto il pubblico da casa con oltre 300 contenuti proposti e oltre un milione e 300mila visualizzazioni, il Teatro Stabile del Veneto incrementa la propria proposta con Backstage, la prima piattaforma digitale con contenuti teatrali realizzati per il web. La nuova realtà è gratuita e offre al pubblico la possibilità di interagire con i contenuti digitali con like, commenti e creando playlist. Non un contenitore di spettacoli nati per la scena e registrati, ma uno spazio dedicato a produzioni originali create appositamente per il web: oltre ai video di maggior successo di Una stagione sul sofà, come i racconti sull'Iliade e l'Odissea di Omero non piange mai di Andrea Pennacchi e la Figlia di Shylock con la scenografia virtuale di 4Dodo, la web serie #YuriLibero di Matteo Righetto, la piattaforma si arricchirà di nuovi contenuti. Web-serie teatrali, video-spettacoli integrali come Le regole dell'adolescenza, lungometraggio dedicato alle scuole con la Compagnia Giovani dello Stabile del Veneto diretta da Lorenzo Maragoni, o un inedito racconto di Pennacchi che verrà presentato nei prossimi mesi. «La rete non sostituirà lo spettacolo dal vivo - dichiara Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto ma siamo convinti che mostrare il teatro anche in questa forma, renderlo ancora più accessibile sfruttando le potenzialità del digitale, sia la strada giusta da percorrere per un coinvolgimento sempre maggiore del pubblico».

