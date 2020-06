ATTIVITÀ RICETTIVE

VENEZIA Le contestazioni per il mancato invio della dichiarazione dei pernottamenti imponibili ai fini dell'imposta di soggiorno devono essere contestate nell'immediatezza della presunta violazione e non dopo un numero consistente di anni. E, nel caso, tali violazioni dovrebbero essere contestate non cumulativamente ma di volta in volta. È questa la tesi difensiva dell'avvocato Jacopo Molina, che sta assistendo alcune attività ricettive extralberghiere (B&B, affittacamere e appartamenti) che si sono trovate una notifica di violazione regolamentare con la richiesta di pagamento di oltre 900 euro. Al seguito dei vizi che avrebbero portato a una nullità insanabile degli atti contestati, il Comando della Polizia locale ha annullato le ingiunzioni.

DICHIARAZIONI OSPITI

Non è chiaro quanto il tema in questione sia diffuso, ma essendo le attività extralberghiere moltissime in città, è altamente probabile che la platea di attività interessate da questi verbali sia molto ampia. Tra l'altro, in un momento di totale sofferenza da parte delle strutture turistiche, sostenere spese ulteriori per sanzioni può essere motivo di chiusura definitiva per chi ha dovuto, in questi mesi di chiusura forzata causa coronavirus, sostenere solo costi a fronte di nessuna entrata.

OTTO ANNI FA

Il caso di specie riguarda un arco di tempo tra il 2012 e il 2015. La dichiarazione ha carattere trimestrale e va spedita in maniera digitale all'amministrazione comunale. Nel caso di mancato invio del modulo in cui si specifica il numero di pernottamenti imponibili e quello dei non imponibili (ad esempio i bambini) si è passibili di sanzione. Ed è quello che è accaduto in questi giorni.

ATTO RITIRATO

«Non credevo ai miei occhi quando ho visto la prima notifica - spiega il legale - poiché era abbastanza evidente che c'erano diversi vizi che avrebbero reso l'atto nullo o annullabile. La prima cosa che ho fatto è stato scrivere all'amministrazione comunale chiedendo l'annullamento dell'atto in autotutela, come previsto dalla legge che regola i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Non mi hanno nemmeno risposto. Ho quindi presentato ricorso al giudice di pace e, prima ancora che fosse fissata l'udienza l'amministrazione ha ritirato il provvedimento. Giustamente, perché i vizi che avevamo indicato rendevano l'atto nullo».

Il problema sta in una serie di questioni di forma che inficiano anche la sostanza. Il primo è che gli accertatori non avevano indicato il motivo per cui non avevano proceduto alla contestazione immediata, secondo che la notificazione era avvenute tramite un soggetto terzo incaricato dal Comune, la società Maggioli. A questo proposito, in ricorso sono stati citati diversi precedenti giurisprudenziali. Terzo, il verbale non è stato sottoscritto dagli agenti accertatori.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA