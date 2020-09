EUROPEI

Il cammino della Nazionale Femminile verso Euro 2022 dovrebbe ripartire con un doppio impegno: giovedì contro Israele allo stadio Castellan di Empoli (ore 20.45, diretta su RaiSport) e martedì 22 a Zenica in casa della Bosnia Erzegovina (ore 16). Il condizionale è d'obbligo, in questo caso. Oggi, infatti, si avrà una risposta per quanto riguarda il primo match, decisione legata al secondo lockdown che ha investito Israele. Una situazione anomala dopo un'attesa durata sei mesi, tanto è passato dall'ultimo match disputato dalle Azzurre nell'Algarve Cup.

La Nazionale è comunque al lavoro a Coverciano e si sta allenando con grande impegno per riprendere il discorso interrotto sul più bello, dopo una serie di vittorie durante le quali la squadra ha dimostrato coesione e crescita di gioco e di consapevolezza. «La fine di settembre -spiega la ct Milena Bertolini in conferenza stampa - è sempre particolare, come lo è per la Nazionale maschile, perché il campionato è all'inizio, il minutaggio nelle gambe è minimo. Fosse per noi, vorremmo giocarle tutte e due queste partite, ma la situazione più grande di noi».

IN TESTA AL GIRONE

L'Italia guida attualmente il gruppo B a punteggio pieno grazie ai sei successi conquistati nelle prime sei partite contro Israele, Bosnia Erzegovina, Georgia e Malta, quest'ultime due già affrontate sia all'andata che nel ritorno. L'obiettivo è quello di ripetersi nei prossimi due incontri per presentarsi al meglio alla doppia fondamentale sfida di fine anno contro la Nazionale danese, che ha vinto le 5 partite di qualificazione fin qui disputate e può contare su una migliore differenza reti rispetto alle Azzurre.

