CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AVVOCATIVENEZIA Erano undici anni che il protocollo famiglia non veniva aggiornato, per questo, consiglio dell'Ordine degli avvocati e Tribunale di Venezia hanno lavorato di concerto per crearne una nuova versione. Nove mesi di impegno in cui le due istituzioni hanno operato a braccetto per disciplinare la materia del diritto di famiglia. Tra le varie commissioni avvenute nel corso dei mesi (anche con il contributo delle associazioni di avvocati di famiglia), i due enti hanno operato trattando separazioni, divorzi, affido di minori, regime di...