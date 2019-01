Avvocati al voto per rinnovare l'Ordine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ELEZIONIVENEZIA Appuntamento elettorale per gli oltre mille avvocati veneziani. Da lunedì 14 a sabato 19 gennaio, si svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, che resterà in carica per il prossimo quadriennio. Il presidente uscente, Paolo Maria Chersevani, ha deciso di non ricandidarsi: al suo posto si è candidato un altro civilista, il mestrino Giuseppe Sacco, che guida la lista Avvocatura veneziana unita, la quale riunisce tutte le anime delle toghe della provincia. A differenza dell'ultima tornata...