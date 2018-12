Avm, gestione interna per altri 30 mesi grazie agli investimenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTO PUBBLICO VENEZIA Il contratto di servizio in affidamento diretto ad Avm/Actv è stato prorogato per tre anni. Lo ha deciso ieri l'Ente di governo del trasporto pubblico locale di Venezia su indicazione del sindaco Luigi Brugnaro, in ragione degli ingenti investimenti effettuati dall'azienda in questi anni e quelli in programma nell'immediato futuro.INVESTIMENTISi tratta soprattutto dei nuovi autobus doppi a ridotte emissioni, alla rimotorizzazione e ove possibile alla conversione alla propulsione ibrida dei mezzi nautici nonché...