VOLONTARIATO

VENEZIA «Una bella sorpresa natalizia». Così Patricia Springolo, presidente Avis comunale Venezia, definisce il gesto solidale che ha coinvolto la sua realtà associativa. La donazione di 11mila litri di detergente per le mani, in contenitori da un litro, da parte dell'azienda veneta Mavive, specializzata nell'alta profumeria e continuazione della storica Vidal. Un quantitativo importante che l'associazione lagunare ha deciso di condividere anche con l'Avis nazionale, a cui sono stati destinati 10mila litri complessivi. «I nostri mille li utilizzeremo così: una parte la terremo al Centro trasfusionale e dell'altra ne faremo omaggio ai donatori di gennaio», chiarisce Springolo, spiegando come l'iniziativa sia il frutto dell'amicizia che lega il consigliere Avis, Davide Del Negro e l'imprenditore Marco Vidal.

In un'annata, per la sua azienda che opera in una novantina di paesi nel mondo, particolarmente significativa. In questo 2020, Mavive festeggia infatti i suoi 120 d'attività. Era il 1900 quando la famiglia Vidal cominciò ad operare nel mondo della cura della persona con Angelo, arrivando a commercializzare spezie e generi coloniali provenienti dall'Oriente partendo da un piccolo laboratorio di profumeria a Venezia. Un anniversario importante, dunque, celebrato non solo attraverso la donazione di 120mila prodotti igienizzanti a diverse realtà associative presenti sul territorio nazionale, ma anche con un libro: Vidal 120 (Lineadacqua), a cura di Massimo Orlandini.

«Rappresento la quarta generazione di questa lunga storia. Con volontà di spirito e di resilienza, già a fine febbraio abbiamo avviato un percorso di parziale riconversione del nostro polo produttivo, arrivando a realizzare gel igienizzanti», commenta Vidal, direttore generale Mavive. Inseriti nella linea EcoPure. «Ringrazio per questa sensibilità in un anno complesso», le parole del presidente Avis nazionale, Gianpietro Briola. A cui si è aggiunto l'appello di Springolo alla donazione. Complice l'emergenza sanitaria in corso, per l'associazione della città lagunare i numeri di sacche di sangue e plasma raccolte continuano ad essere in calo. Se nel 2015 l'anno più positivo le donazioni sono state 5.018, in questo 2020 oltre 500 in meno. A fine novembre si è arrivati a -120 sacche rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. E a dicembre a -200. «D'altronde il centro storico dice la presidente perde annualmente 900-1.000 persone, soprattutto giovani, potenziali donatori, che si trasferiscono altrove. Senza considerare che la popolazione over 65 costituisce un terzo della comunità».

Marta Gasparon

