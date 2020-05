IL RICORDO

«Dopo il golpe in Cile contro il governo di Salvador Allende gli Inti Illimani erano arrivati in Italia e si erano accampati a casa mia».

Serena Nono riavvolge le immagini della memoria, scorci forti di quelle straordinarie esperienze ormai lontane, in occasione dei 30 anni dalla morte del padre.

Luigi Nono, uno dei compositori più innovativi del Novecento, è morto a Venezia l'8 maggio del 1990 e ora i parenti per ricordarlo hanno messo sul sito dell'Archivio Nono Il film di famiglia, una sorta di documentario che la figlia Serena, regista e pittrice, ha realizzato due anni fa raccogliendo e montando tutti i filmati di quegli anni trascorsi con il celebre padre. Ci sono i viaggi all'estero, tra Unione Sovietica e Sud America, ma anche gli incontri con intellettuali ed artisti di primo piano dell'epoca come Massimo Mila, Giuliano Scabia, Yevgeny Yevtushenko, alcuni membri del The Living Theatre e Yuri Liubimov.

In Europa il lavoro di Nono ha sempre suscitato profondo interesse per le sue aperture e per le scelte innovative nell'ambito della musica contemporanea. E questa sua visione sempre molto originale, ed evidentemente coraggiosa ed indipendente, spesso lo portava a crearsi più di qualche nemico. Un caso che al tempo era rimasto nella memoria degli addetti ai lavori è quando aveva definito la cultura e la musica sovietica una sorte di palude. Dopo quella affermazione, come ricorda chi c'era, era sempre molto controllato dalle autorità di quel paese.

«Era notoriamente molto combattivo - spiega nella sua biografia il celebre compositore estone Arvo Part che lo stimava parecchio e che lo aveva incontrato a Tallin e a Berlino - e, se così si può dire, un vero comunista. In Russia, però, era visto come un anticomunista. Spesso alcune persone venivano interrogate dagli agenti del KGB sui loro rapporti con Nono. Era un utopista, ricordo che era molto interessato alla filosofia religiosa russa». Ulteriore conferma del suo ruolo centrale sul fronte della ricerca e dell'avanguardia arrivò anche al suo funerale nella chiesa di Santo Stefano al quale parteciparono i nomi più importanti dello scenario italiano e straniero come Luciano Berio, Emilio Vedova, Giacomo Manzoni e Salvatore Sciarrino.

Il film che spazia in un arco temporale che va dal 1959 al 1974, e nel quale compaiono anche momenti di semplice vita quotidiana della famiglia Nono con partite di calcio e ping pong in giardino, offre anche la possibilità di conoscere da vicino la fase creativa di opere che ora sono pietre miliari della musica del Novecento, da Prometeo alla Fabbrica Illuminata.

Serena Nono, che ricordi di famiglia ha di quegli anni?

«Soprattutto negli anni Settanta nella nostra casa c'era un costante via vai di persone. Gli Inti Illimani arrivarono dopo il golpe in Cile del 1973 e nel filmato si vede che parteciparono alla Festa dell'Unità di Venezia. Ospitavano molte persone che transitavano per la città, la nostra casa era una sorta di porto di mare».

Insieme a sua madre, Nuria Schoenberg, siete costantemente impegnate nella valorizzazione del corposo patrimonio di Nono negli spazi della Giudecca. A trent'anni di distanza cosa rimane di quella esperienza?

«La soddisfazione più grande è sapere che molte sue composizioni sono frequentemente eseguite all'estero, in particolare in Austria, Stati Uniti, Francia e Germania. Ora Nono è diventato un classico, mentre 30 anni fa la sua immagine era più legata alla politica. Ogni anno organizziamo un festival in autunno dedicato a lui. Quest'anno dovevamo spostarci con tappe anche a Mestre, ma vista l'emergenza coronavirus difficilmente riusciremo ad preparare adeguatamente la rassegna».

E in Italia che tipo di eredità è rimasta?

«Forse da noi le sue opere sono eseguite meno che all'estero, ma in ogni caso ci sono tanti giovani che sono particolarmente interessati al suo lavoro e se dovessi sottolineare un aspetto decisivo penso che sia quello legato alla creazione di un linguaggio nuovo. Lui su questo aspetto insisteva sempre visto che diceva che l'impegno politico ha bisogno anche di un nuovo linguaggio. La sua vita è sempre stata caratterizzata da questa incessante ricerca, per capire il suo mondo basta essere disposti a scoprire qualcosa di nuovo e ad aprire le orecchie. Nel film, oltre ad una raro spezzone che riprende Arnold Schoenberg nella sua casa di Los Angeles, si nota proprio questa ricerca sul linguaggio e verso le nuove sonorità. Alla fine ne emerge un ritratto fedele che racconta nel dettaglio anche il suo rapporto più profondo con la musica».

Poche settimane fa sono stati celebrati i 100 anni dalla nascita di Bruno Maderna, altra figura centrale nel mondo musicale veneziano. Che rapporto c'era tra Nono e Maderna?

«Mio padre è stato un suo allievo. Quando Maderna ha capito che lui voleva proseguire gli studi gli ha fatto conoscere i trattati della musicologia del Cinquecento. Da qui è nata un'amicizia profonda che è durata nel tempo».

Gianpaolo Bonzio

