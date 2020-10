Autostrade per l'Italia anche quest'anno premia l'impegno per la sicurezza stradale, grazie all'iniziativa Eroi della Sicurezza che celebra la stretta collaborazione con la Polizia Stradale, con cui lavora per il rispetto del codice della strada, premiando gli addetti alla viabilità e gli agenti di polizia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro.

Alla partenza della tappa di Conegliano-Valdobbiadene, la Polizia Stradale ha consegnato un riconoscimento al forte impegno manifestato nel proprio lavoro a Bepi Piussi del Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia, per aver prontamente soccorso un uomo malato di Alzheimer che, disperso, percorreva a piedi l'A23.

Nel pomeriggio dello scorso 10 maggio, l'operatore di esercizio è stato allertato della presenza di un pedone in carreggiata da parte del centro operativo di Autostrade per l'Italia. Bepi Piussi si è quindi diretto prontamente sul luogo della segnalazione, iniziando a percorrere con il mezzo di servizio la galleria Tarvisio. Al suo interno ha identificato un signore di età avanzata, disorientato e in evidente stato confusionale che, a piedi, vagava sulla corsia di sorpasso in contromano. Capito immediatamente il pericolo e colto lo stato dell'interlocutore, parlandogli con calma ed empatia, è riuscito così a convincerlo a salire sul mezzo di servizio. Una volta portato in salvo, è riuscito a risalire ai familiari e con loro a ricostruire il percorso che aveva portato l'uomo malato di Alzheimer in autostrada. Nella mattinata si era allontanato da casa senza più farvi ritorno ed erano in corso le ricerche anche da parte delle forze dell'ordine. Bepi Piussi ha poi accompagnato il signore alla prima stazione, dove lo attendevano suoi cari per riportarlo a casa.

Inoltre, Autostrade per l'Italia consegna un premio all'Assistente Capo Coordinatore Luca De Nonno e all'Agente Scelto Daniele Lo Dico, in servizio presso la Sottosezione Autostradale di Verona Sud, per aver salvato una bambina colta da un malore in A4.

Alla partenza della tappa di RivoltoPiancavallo, la Polizia Stradale ha consegnato un riconoscimento a Flavio Sacchet del Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia, per aver prontamente fermato un automobilista che, guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, percorreva l'A23 contromano.

Il giorno 4 settembre 2019, mentre si trovava sull'autostrada A23 in direzione sud, per l'esecuzione di un intervento, mentre transitava in corsia di sorpasso Flavio Sacchet si è trovato frontalmente un mezzo che procedeva contromano. Ha prontamente evitato l'impatto portandosi nella corsia di emergenza. A questo punto, senza pensarci due volte e senza lasciarsi cogliere dallo spavento, ha ingranato la retromarcia iniziando una manovra per raggiungere il veicolo e tentando, mediante segnalazioni, di far fermare l'automobilista. Allo stesso tempo si è tenuto in contatto con la centrale operativa di Autostrade per l'Italia individuando un punto poco più a monte dove, grazie alla presenza di un cantiere, poteva contare sui colleghi presenti per bloccare in sicurezza il traffico sopraggiungente e fermare il veicolo. Una volta sopraggiunta, la Polizia Stradale ha potuto constatare che il veicolo fosse stato rubato il giorno precedente e l'autista fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti. Con il suo intervento Flavio Sacchet ha salvato la vita al conducente del mezzo ma soprattutto ai tanti utenti che sopraggiungevano ignari del pericolo.

Autostrade per l'Italia consegna inoltre un premio al Vice Ispettore Luca D'Antoni e al Vice Sovraintendente Gian Albino Bincoletto, in servizio presso la Sottosezione Autostradale di Pordenone, per aver bloccato un automobilista in contromano, prima che potesse causare inevitabili disastrose conseguenze per gli utenti in transito.

