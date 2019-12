Auto sbanda e finisce contro un bus in via Malamocco

LIDO

Perde il controllo della sua auto, invade l'altra corsia di marcia, e va a scontrarsi frontalmente contro un autobus di linea Actv. Questa la dinamica dell'incidente avvenuto ieri mattina, alle 11.35 circa, in via Malamocco. Per fortuna il pullman era appena ripartito dalla fermata delle Terre Perse e quindi era a velocità molto ridotta, altrimenti le conseguenze sarebbero state sicuramente ben peggiori. La dinamica dello scontro è stata spettacolare e alla fine, visto il bilancio dei danni, si può quasi parlare di uno scampato pericolo. Nessun ferito a bordo dell'autobus, l'unico ad avere avuto, per il momento, necessità di cure mediche è stato l'automobilista, alla guida della Fiat Punto che si è scontrata con l'autobus.

L'uomo, di 75 anni, è stato trasportato in autoambulanza in ospedale per accertamenti. Gli esami clinici dovranno anzitutto fare chiarezza sui motivi che hanno portato l'uomo a perdere controllo della vettura, in modo così clamoroso. L'ipotesi più plausibile è che l'uomo, che è stato soccorso in stato confusionale, sia stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida. Al lavoro, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ci sono i vigili urbani. La cosa certa è che l'autobus Actv era partito da Malamocco per la corsa di linea B delle 11.32. E' arrivato fino alla fermata all'incrocio con via Parri alle Terre Perse ed era appena ripartito subito. La linea B aveva appena ripreso la sua marcia nella zona dei campi da calcio delle Terre Perse. L'autista Actv ha raccontato ai soccorritori che, di punto in bianco, senza nessun apparente motivo e senza che fosse sopraggiunto alcun ostacolo, ha visto piombarsi addosso la Punto. L'auto proveniva da Ca' Bianca ed era diretta verso Alberoni quando ha iniziato a sbandare verso sinistra, invadendo così la corsia opposta e scontrandosi contro l'auto. Fortunatamente, in quel momento, non transitavano nella zona altri veicoli e non c'erano pedoni che attraversavano la strada. Il traffico, dopo l'incidente, è andato in tilt ed è rimasto bloccato con disagi e rallentamenti.

Lorenzo Mayer

