Attila convince Mattarella trionfa

LA PRIMAUn'ovazione di quasi 3 minuti per Mattarella all'inizio. Con tanto di grida bravo che hanno preceduto l'apertura del sipario. E 14 minuti di applausi in chiusura. Questo è stato Attila di Giuseppe Verdi, l'opera che ieri sera ha inaugurato la stagione scaligera. Applausi emozionanti, inaspettati e dal chiaro segnale politico quelli per il Presidente della Repubblica al suo ingresso in Scala con la figlia Laura, al suo debutto inaugurale ma per la seconda volta al Piermarini. «Applauso giustificato perché sta portando avanti un...