Attacco diretto al sindaco: «Il turismo va gestito ma non in modo teatrale»

FAVOREVOLI E CONTRARIVENEZIA Il giorno prima della manifestazione organizzata dai No Navi, Il Gazzettino ha riportato la notizia dell'incidente sfiorato tra un vaporetto in avaria e una nave da crociera in centro storico. «I guasti possono accadere - ha commentato Tommaso Cacciari - ma queste navi non sono sicure per Venezia. Sono tecnologie e dimensioni pensate per il mare aperto, non per la laguna. La manifestazione di oggi parte dalla contrarietà alle grandi navi, però vogliamo vederle come la punta dell'iceberg, perché non stonano...