Atmosfera blues sul Po Ecco il festival del Delta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOSopra il cielo del tramonto tinto di rosso e blues. Sotto l'acqua blues tendente al torbido per l'effetto delle piene. In mezzo il blues vero. La musica del diavolo suonata e cantata da Innes Sibun, chitarrista di Robert Plant, e Marcus Malone, della B.B. King band, sulla motonave che solca il ramo del Po di Tolle. Ad applaudirli entusiasti e godersi i panorami unici del Delta cento spettatori. E quasi altrettanti hanno dovuto rinunciare perché non c'era posto. Il prossimo anno la crociera sarà raddoppiata.Con questa immagine su...