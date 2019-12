Atlanta 96, sesso per uno scoop Il film di Eastwood nella bufera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICABufera su Clint Eastwood per il nuovo film sull'attentato alle Olimpiadi di Atlanta: in «Richard Jewell», che esce nelle sale Usa, il regista americano premio Oscar per «Million Dollar Baby» insinua che Kathy Scruggs, una cronista di nera del giornale locale Atlanta Journal-Constitution, offrì sesso all'agente dell'Fbi incaricato delle indagini in cambio di informazioni per uno scoop sul colpevole.Il film si presenta come una storia vera, sullo stile di «The 15:17 to Paris», «Sully» o «American Sniper»: stavolta lo spunto...