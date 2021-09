Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EDILIZIA PUBBLICAVENEZIA Continua il recupero degli appartamenti dell'Ater a Venezia. In questi giorni l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale ha iniziato le procedure per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione energetica di trentacinque alloggi di edilizia residenziale pubblica in centro storico. «Come promesso all'inizio del mio mandato dichiara il presidente Ater, Fabio Nordio abbiamo...