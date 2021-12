IL PROGETTO

C'è l'abito con la gonna lunga completamente ricoperto di piume in stile anni 20 o quello super prezioso con maxi fiori rosa applicati. Le rose sono state recuperate da abiti d'archivio e i petali dipinti a mano uno a uno. Oppure quello da vera principessa con corpetto a punta e gonna ampia ricamata. Sono gli abiti da sposa che Atelier Emé, brand del Gruppo Calzedonia, ha presentato al Museo del 900 di Milano lunedì sera per raccontare il loro nuovo progetto di upcycling (riciclo creativo), chiamato Re-Love. Una capsule collection composta da 16 capi, scelti dall'archivio (negli anni a partire dal 2005 fino al 2013) ideata per raccontare l'alta artigianalità italiana e possibili strategie d'innovazione, seguendo percorsi di sostenibilità. Dieci di questi 16 abiti, infatti, sono stati sviluppati insieme ad artisti e artigiani suggeriti da mending for good, l'agenzia di consulenza che offre soluzioni creative ed etiche per ripensare i prodotti e le eccedenze dei marchi del lusso, al fine ridurre gli eccessi di produzione e ottimizzare gli scarti. Gli altri sei, invece, sono stati ripensati internamente. Ci sono quelli dipinti a mano da Karl Joerns di La Serra MK textile Atelier a Firenze e quelli ricamati da Donatella de Bonis.

Una serie di proposte incentrata su tecniche d'alto artigianato, creative, romantiche e divertenti. Nella comunità di San Patrignano si sono concentrati sulla pittura su tessuto e nella cooperativa sociale Manusa (Pistoia) sul ricamo a mano. Tra le ospiti presenti alla serata le influencer Beatrice Valli, Paola Turani, Viky Varga; e la showgirl Giorgia Palmas con il marito Filippo Magnini. Gli abiti, costo da 2mila euro e 6mila euro, sono già in vendita nell'atelier milanese.

