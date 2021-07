Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINO SUL VIRUSVENEZIA Il Covid corre, i casi si moltiplicano e cresce l'allarme. Sono ben 128, i nuovi contagi di giornata, registrati ieri dal bollettino giornaliero di Azienda zero della Regione Veneto, per la provincia di Venezia, mentre gli attualmente positivi sono schizzati addirittura a 927, contro gli 804 dell'altro giorno e dopo che per un buon periodo, nell'ultimo mese e mezzo, erano stati stabilmente al di sotto della...