Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ASSOCIAZIONIVENEZIA Nella prospettiva di un graduale ritorno alla normalità, il Comune ha concluso il percorso dell'assegnazione delle sedi alle associazioni culturali, sociali e sportive per le quali aveva pubblicato due bandi negli ultimi anni. Dopo lo stop forzato causa Covid dello scorso anno, ora si parte. Intanto 220 associazioni hanno avuto l'assegnazione della sede e, non appena sarà possibile, ne entreranno anche in possesso. Si...