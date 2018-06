Associazioni e politici domani in marcia per assediare il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANIFESTAZIONEVENEZIA Sarà una marcia che si concluderà con un ideale assedio al Comune, in campo Manin. Stando alle anticipazioni dell'organizzazione, la Marcia per la dignità di Venezia in programma domani pomeriggio avrà una partecipazione vastissima: 75 tra comitati, associazioni e circoli, 8 sigle di organizzazioni sindacali, 4 presidenti di Municipalità, 10 consiglieri di Municipalità, 3 consiglieri del Comune di Venezia e un gruppo consiliare, 3 consiglieri regionali, una senatrice (Orietta Vanin, del Movimento 5 Stelle), più...