ASSISTENZAVENEZIA I Centri diurni si rimettono in moto. Dopo la chiusura forzata, a causa della pandemia, le strutture che accolgono di giorno gli anziani affetti da demenza e altro tipo di persone fragili, hanno riaperto i battenti e poco per volta stanno tornando a regime. Nel Comune di Venezia ne sono attivi quattro, gestiti da Ipav (Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane, nata dalla fusione delle precedenti Ipab): due in centro...