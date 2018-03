Assistenza domiciliare, aumentano i pazienti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀMESTRE Continua a crescere l'attività di Avapo Mestre che dal 1991 segue a domicilio i pazienti oncologici e i loro familiari. Lo scorso anno, infatti, sono state 824 le persone assistite, con una crescita del 9 per cento rispetto ai 759 presi in carico nel 2016 e di cui 238 hanno ricevuto il trattamento delle cure palliative. L'associazione, presieduta da Stefania Bullo e con sede in viale Garibaldi, presta servizio totalmente a titolo gratuito grazie a una squadra di volontari appositamente formati e in grado di garantire...